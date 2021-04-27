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Большой театр может возобновить зарубежные гастроли в марте 2022 года
Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Большой театр может возобновить зарубежные гастроли в марте 2022 года

Анастасия Волоснова

Культура
Россия, Москва, Театральная площадь, 1 Карта всех событий

Большой театр отменил зарубежные гастроли до марта 2022 года, после чего поездки с выступлениями планируют возобновить. Об этом рассказал гендиректор театра Владимир Урин.

По его словам, все запланированные гастроли на текущий театральный сезон отменили до марта 2022 года.

— После этого — первые гастроли, которые мы реально планируем, и при этом тоже пока не понимаем, состоятся или нет, потому что все больше и больше раздается голосов, что западные страны не очень будут принимать российскую вакцинацию и с этой вакциной пускать в свою страну, — приводит Интерфакс слова Урина.

Ранее сообщалось, что единую информационную систему сведений для музеев и театров могут создать в России.

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КультурагастролиБольшой театр
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