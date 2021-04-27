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Более 100 экскурсий по столичным заводам провели в Москве по проекту «Открой#Моспром»
Фото: Денис Кондратьев

Более 100 экскурсий по столичным заводам провели в Москве по проекту «Открой#Моспром»

Евгения Владимирова

Город

Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Александр Прохоров рассказал, что на первом этапе проекта «Открой#Моспром» гиды провели более 100 экскурсий по 34 предприятиям Москвы.

Из-за пандемии и карантинных ограничений в прошлом году посетить московские предприятия смогли шесть тысяч человек, еще пять миллионов посетили экскурсию в онлайн-формате.

— По многочисленным просьбам мы возобновили очное посещение московских заводов и фабрик с соблюдением всех мер предосторожности в условиях пандемии. С 22 по 24 апреля там смогли побывать более 1,5 тысячи человек, а с учетом прошедшей 25 апреля интеллектуальной игры «КВИЗ, ПЛИЗ!» мероприятия первого в этом году этапа проекта «Открой#Моспром» собрали более 3 тысяч участников», — рассказал Александр Прохоров на официальном сайте мэра Москвы.

Проект «Открой#Моспром» позволяет москвичам посетить предприятия авиа- и машиностроения, заводы, производящие массные продукты, колбасы, мороженое и косметику. На сегодняшний день в проекте участвуют 34 производства, 7 из них приняли участие в проекте впервые. Посетители смогли познакомиться с передовыми технологиями, применяемыми на российских заводах.

В воскресенье, 25 апреля, для всех желающих прошли состязания в интеллектуальной игре «КВИЗ, ПЛИЗ!». Викторина посвящена промышленным предприятиям Москвы и их истории, участники разделились на две команды, в одну вошли студенты технических вузов, в другую — жители столицы. Еще один квиз организаторы провели в онлайн-формате. В этом году в играх участвовала 191 команда.

Ранее стало известно, какие мероприятия пройдут в Музее современного искусства в рамках акции «Ночь музеев».

Читайте также: Прогулки по саду и чай с сушками: как пройдет «Ночь музеев» в усадьбе Мелихово

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