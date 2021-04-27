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Россияне увеличили потребление антибиотиков на 30 процентов в 2020 году
Фото: pixabay.com

Россияне увеличили потребление антибиотиков на 30 процентов в 2020 году

Иван Юминов

Здоровье

В прошлом году россияне увеличили потребление антибиотиков на 30 процентов. Об этом заявила заведующая кафедрой госпитальной терапии № 2 МГМУ им. Сеченова Светлана Рачина во вторник, 27 апреля.

— Это касается и амбулаторной практики, и стационаров, — уточнила врач.

Наибольшим спросом среди населения пользовались препараты, применявшиеся в первую волну COVID-19, отмечает агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, чем опасен самостоятельный прием БАД.

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