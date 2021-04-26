Проверку обеспечения россиян лекарствами проведут до 1 июля
Итоги проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан подведут до 1 июля. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.
Глава государства ранее поручил правительству РФ и властям в регионах сформировать федеральный регистр граждан, которые имеют право на бесплатные лекарства, продукты лечебного питания и медизделия. Их этим обеспечит бюджет.
Также на основе анализа этих сведений проведут комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Сведения будут обновлять один раз в квартал, пишет РИА Новости.
Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил ускорить работу по защите персональных данных россиян.
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