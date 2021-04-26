Проверку обеспечения россиян лекарствами проведут до 1 июля

Фото: Администрация президента РФ

Итоги проверки обеспечения лекарствами отдельных категорий граждан подведут до 1 июля. Такое поручение дал президент России Владимир Путин.

Глава государства ранее поручил правительству РФ и властям в регионах сформировать федеральный регистр граждан, которые имеют право на бесплатные лекарства, продукты лечебного питания и медизделия. Их этим обеспечит бюджет.

Также на основе анализа этих сведений проведут комплексную оценку состояния лекарственного обеспечения отдельных категорий граждан. Сведения будут обновлять один раз в квартал, пишет РИА Новости.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин поручил ускорить работу по защите персональных данных россиян.

Читайте также: Школьные учебники в России проверят после послания Путина