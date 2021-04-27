Эксперт объяснил, почему не все члены экипажа могут долететь живыми до Марса

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Смертельной для многих членов миссии может оказаться программа покорения Марса. По мнению основателя компании Space X Илона Маска, до Красной планеты могут долететь не все члены потенциального экипажа.

В свою очередь, популяризатор космонавтики и блогер Виталий Егоров считает, что основным риском в подобном космическом полете может стать только надежность техники. По его словам, сам полет должен длиться порядка шести месяцев. Все это время все члены экипажа будут находиться в корабле. Зависимость от технического оснащения может стать опасной.

— Человек делает технику ненадежной, какая бы фирма или страна-производитель не была, всегда есть какой-то процент отказов, — объяснил Виталий Егоров.

По его мнению, если речь идет о серийном производстве ракет, то обязательно будут происходить какие-либо сбои, поэтому в тех случаях, когда невозможно будет отремонтировать их в полете, возможны катастрофы. В качестве примера эксперт привел начало развития авиасообщения, когда тоже были человеческие жертвы, отмечает телеканал 360. При этом Виталий Егоров добавил, что на самом Марсе угроз для жизни членов экспедиции будет гораздо меньше.

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