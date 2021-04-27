Американец побил мировой рекорд, 101 минуту продержав мотыгу на носу

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Житель штата Айдахо Дэвид Раш установил новый мировой рекорд. Мужчина в течение одного часа и 41 минуты держал на носу садовую мотыгу. Он простоял 1 час и 37 минут, уронив предмет спустя четыре минуты после того, как сел в кресло.

Вес садового инструмента по правилам составлял 2,5 фунта, — это 1,13 килограмма. Из-за длительного давления тяжелого предмета хрящи носа мужчины деформировались. Раш отметил, что это доставляло ему некоторые неудобства из-за сместившегося центра равновесия.

В 2017 году Дэвид Раш уже устанавливал рекорд по удержанию мотыги, тогда он продержался 40 минут. Позднее его рекорд побили еще несколько раз. Издание UPI сообщает, что за свою жизнь Раш побил уже 150 рекордов.

Ранее стало известно о гражданине Великобритании Роберте Уэйтоне, который был признан старейшим мужчиной на планете.

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