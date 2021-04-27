Памятник виолончелисту Ростроповичу отремонтируют в центре Москвы

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Россия, Москва, Брюсов переулок Карта всех событий

Памятник виолончелисту Мстиславу Ростроповичу планируется отремонтировать в 2022–2023 годах. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе Департамента культурного наследия Москвы (Мосгорнаследие).

Монумент находится на пересечении Брюсова переулка и Елисеевского переулка. Разработка проекта ремонта памятника ведется по заказу Мосгорнаследия. В настоящее время специалисты описывают особенности и состояние монумента. Работы начнутся сразу после согласования проекта ремонта.

Монумент был установлен в 2012 году. Его авторами являются скульптор Александр Рукавишников и архитектор Игорь Воскресенский, сообщает агентство городских новостей «Москва».

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