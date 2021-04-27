Диетолог назвал продукты, сокращающие продолжительность жизни

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Продукты, от которых стоит отказаться в пожилом возрасте, потому что они сокращают продолжительность жизни, перечислил диетолог Михаил Гинзбург.

По словам эксперта, некоторая еда может сказываться на том, как долго человек будет жить. Например, состояние здоровья может ухудшать потребление мяса.

— Причем мясо птицы, индейки или курицы не будет отрицательно влиять на организм, а вот говядина, свинина и баранина — будут, — подчеркнул Михаил Гинзбург.

По его словам, те, кто съедают в неделю до трех порций мяса, в среднем снижают продолжительность жизни на 2,5 года, отмечает Nation News. Как пояснил эксперт, те вегетарианцы, что используют в рационе своего питания рыбу, молоко и яйца, как правило, живут дольше. Вместе с тем диетолог не рекомендовал полностью отказываться от мяса. Также нужно включить в рацион жирную рыбу, например, скумбрию или лосося. Не стоит отказываться от употребления овощей, орехов и ягод. Полезным будет использование восточных приправ вроде имбиря и куркумы, зеленого чая и кисломолочных продуктов.

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