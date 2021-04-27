На тренировку канадского футбольного клуба заявился аллигатор

Фото: Аллигатор

На тренировку канадского футбольного клуба «Торонто» приполз аллигатор.

Тренировку футбольного клуба «Торонто», выступающего в MLS, пришлось прервать из-за появления на поле огромного аллигатора.

Футболисты проводили тренировку на базе во Флориде. Спортсмены смогли заметить подкравшуюся рептилию, но решили остаться на поле и рассмотреть аллигатора. Работники стадиона вместе со специалистами по отлову крупных рептилий отгоняли животное.

Guy didn't get the memo about closed training 🐊



Gator Country | All For One: Moment presented by @Bell pic.twitter.com/C9Pzm119di — Toronto FC (@TorontoFC) April 27, 2021

Тренер Крис Армас сообщил, что не все игроки сначала отбежали от аллигатора, так как многие никогда его не видели. Футболисты стали фотографироваться с рептилией, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

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