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На тренировку канадского футбольного клуба заявился аллигатор
Фото: Аллигатор

На тренировку канадского футбольного клуба заявился аллигатор

Анастасия Прохорова

В мире

На тренировку канадского футбольного клуба «Торонто» приполз аллигатор.

Тренировку футбольного клуба «Торонто», выступающего в MLS, пришлось прервать из-за появления на поле огромного аллигатора.

Футболисты проводили тренировку на базе во Флориде. Спортсмены смогли заметить подкравшуюся рептилию, но решили остаться на поле и рассмотреть аллигатора. Работники стадиона вместе со специалистами по отлову крупных рептилий отгоняли животное.

Тренер Крис Армас сообщил, что не все игроки сначала отбежали от аллигатора, так как многие никогда его не видели. Футболисты стали фотографироваться с рептилией, сообщает пресс-служба клуба в Twitter.

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