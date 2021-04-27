Ветерана Великой Отечественной войны обманули на 220 тысяч рублей

Фото: Вечерняя Москва

В Москве возбуждено уголовное дело по факту мошенничества в отношении 96-летнего ветерана Великой Отечественной войны. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили на сайте прокуратуры столицы.

Никулинская межрайонная прокуратура провела проверку и установила, что с 20 по 22 апреля 2021 года мошенники под предлогом оказания безвозмездной медицинской помощи похитили у пенсионера более 220 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное с причинением значительного ущерба гражданину». Прокуратура поставила ход расследования на контроль.

Читайте также: Дело против бывшего полицейского о фальсификации доказательств передадут в суд