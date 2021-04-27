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Вашингтон согласился на открытый диалог с Россией по стратегической стабильности
Фото: Минобороны РФ

Вашингтон согласился на открытый диалог с Россией по стратегической стабильности

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

В США хотят наладить открытый диалог с Россией по вопросам стратегической стабильности, а также обсудить вопросы в области вооружения. Об этом рассказал официальный представитель госдепартамента Нед Прайс.

Ранее замглавы МИД России Сергей Рябков предложил США организовать переговоры по стратегической стабильности, уделив отдельное внимание созданию среды бесконфликтного существования.

— Мы хотим наладить и поддерживать открытый диалог с РФ по ряду вопросов, связанных со стратегической стабильностью, включая дискуссии по контролю над вооружениями в развитие продления договора об СНВ, — отметил Прайс.

По его словам, подробную информацию по этой теме Вашингтон представит в ближайшие месяцы. Прайс добавил, что отношения с Россией останутся «проблемными», но Вашингтон к этому готов. При этом в стране планируют выстраивать «предсказуемые и стабильные» отношения с Москвой, пишет РИА Новости.

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Сергей РябковСШАГосдеп
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