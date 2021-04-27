«У меня сейчас одни требования к жизни»: Зейналова о расставании с мужем

Фото: YouTube/ Василий Конов

Светлана Зейналова рассказала о расставании с мужем Дмитрием Лобановым, подчеркивая, что у них разные требования и приоритеты.

Телеведущая пережила предательство мужа, признаваясь, что он ушел к другой женщине.

— Митя младше меня на восемь лет. Может, поэтому мы и разошлись, ведь он нашел себе женщину помоложе — это можно понять. У меня сейчас одни требования к жизни, а у молодых людей в 30 лет — другие взгляды и потребности, — рассказала Зейналова в интервью на Youtube-канале Василия Конова.

Напомним, 43-летняя телеведущая воспитывает двух дочерей: Александру — от первого супруга Алексея Глазатова и Веронику — от Ленского. Наличие наследников, по словам Зейналовой, не мешает ей находиться в поиске новых любовных приключений.

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