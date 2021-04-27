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Собака, которая не хочет играть с щенками, рассмешила пользователей Сети
Фото: pixabay.com/ru

Собака, которая не хочет играть с щенками, рассмешила пользователей Сети

Анастасия Прохорова

Животные

В интернете появилось видео, где хозяин собаки пытается научить ее воспитывать щенков.

Джек-рассел не захотел воспитывать своих щенков, поэтому его хозяин решил показать ему, как это делать.

@ibankoval

♬ оригинальный звук - Коваль Иван

Хозяин собаки, увидев это, решил подшутить над своим питомцем и начал толкать его с кровати, куда три щенка не смогли взобраться. Молодой человек начал сбрасывать собаку на пол обратно к щенкам.

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