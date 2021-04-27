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Почти четверть месячной нормы осадков выпала за сутки в Москве. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили в пресс-службе столичного метеобюро.

По данным синоптиков, за сутки в городе выпало 10 миллиметров осадков. Месячная норма осадков для апреля в Москве — 44 миллиметра. При этом с 1 апреля в столице выпало порядка 85 миллиметров осадков. Это составляет более 190 процентов месячной нормы, сообщает Интерфакс.

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