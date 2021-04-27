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Вашингтон заявил, что в США не хотят эскалации напряженности в отношениях с Россией
Фото: Whitehouse

Вашингтон заявил, что в США не хотят эскалации напряженности в отношениях с Россией

Анастасия Волоснова

Внешняя политика

Американское правительство не хочет эскалации напряженности в отношения с Россией, но будет готово и дальше применять санкции против Москвы. Об этом рассказал представитель американской администрации высокого ранга.

По его словам, администрация президента с самого начала вела последовательную политику в российско-американских отношениях.

— Мы не будем уклоняться от того, чтобы заставлять Россию платить за те действия, которые считаем переходящими все границы, неприемлемыми с точки зрения ответственного государства. Поэтому вы видели серию шагов со стороны нынешней администрации в последние недели после тщательного обзора на политическом и разведывательном уровнях, — отметил американский чиновник.

Он добавил, что Вашингтон не хочет способствовать эскалации напряженности с Россией, но будет показывать, какие действия Москвы в США считают неприемлемыми. Чиновник уточнил, что дальнейшее развитие отношений между странами будет зависеть от переговоров между президентами России и США, пишет ТАСС.

Ранее Вашингтон согласился на открытый диалог с Россией по стратегической стабильности.

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