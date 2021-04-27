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Коллекцию «Императорского монетного двора» покажут в Музее Победы
Музей Победы / Фото: Музей Победы

Коллекцию «Императорского монетного двора» покажут в Музее Победы

Анастасия Прохорова

Город

Музей Победы покажет выставку, в экспозицию которой войдут коллекции, выпущенные «Императорским монетным двором» и посвященные славным победам в Великой Отечественной войне.

Гости музея увидят девять военно-исторических коллекций медалей, а также ряд единичных уникальных памятных знаков из драгоценных металлов. Среди экспонатов посетителям покажут редчайший набор из трех золотых медалей, отчеканенных в память о Ялтинской конференции союзных держав, которая проходила с 4 по 11 февраля 1945 года.

Также можно будет увидеть серебряную медаль «75 лет Великой Победы», которая весит один килограмм. Уникальный экспонат был передан Музею Победы «Императорским монетным двором» в Год памяти и славы.

В пресс-службе Музея Победы рассказали, что каждая медаль представляет собой тематическую миниатюру, посвященную определенному историческому событию. А всего на выставке будет представлено более 100 памятных медалей — золотых, серебряных, облагороженных золотом и выполненных в технике «чернение».

Читайте также: Премьерный показ фильма о побеге из концлагеря прошел в Музее Победы

открытие экспозициимузей ПобедыИмператорский монетный двор
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