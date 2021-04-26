Премьерный показ фильма о побеге из концлагеря прошел в Музее Победы

Фото: Пресс-служба Музея Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Премьера фильма «Девятаев» режиссеров Тимура Бекмамбетова и Сергея Трофимова состоялась в кинотеатре «Поклонка» при Музее Победы. Об этом сообщили в пресс-службе музея в понедельник, 26 апреля.

— Я познакомился с Александром Михайловичем, сыном летчика, сумевшего совершить невозможное — сбежать на самолете из немецкого концлагеря, а затем прочитал автобиографическую книгу «Побег из ада» и понял, что просто должен снять этот фильм, — рассказал Бекмамбетов.

В центре сюжета история советского летчика-истребителя Михаила Девятаева, которому удалось сбежать из концлагеря и доставить командованию страны важные сведения о секретном центре. Первыми картину увидели представители ветеранских организаций. Ее представила съемочная группа — оба режиссера, продюсер и другие члены кинокоманды.

Кроме того, в Музее Победы открылась выставка в честь Девятаева. Она будет доступна бесплатно с 27 апреля по 16 мая. На ней представят более 100 оцифрованных документов о судьбе летчика.

Ранее сообщалось о том, что более 500 человек приняли участие в субботнике на открытой площадке Музея Победы.

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