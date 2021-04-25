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Более 500 человек участвовали в субботнике на открытой площадке Музея Победы
Фото: пресс-служба Музея Победы

Более 500 человек участвовали в субботнике на открытой площадке Музея Победы

Юлия Курганова

Город
Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

Более 500 человек приняли участие в субботнике, который проходил 24 апреля на открытой площадке Музея Победы. В этот день здесь был дан старт VIII Всероссийскому экологическому субботнику «Зеленая Весна — 2021». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.

Москвичи посадили около 100 деревьев, очистили площадку от прошлогодних листьев, пожухлой травы и сухих веток и покрасили ограждения.

— Мы рады, что вы помогаете приводить в порядок нашу уникальную площадку боевой техники. А она действительно уникальна — здесь собрано более 400 различных образцов техники времен Второй мировой войны. Это артиллерийские орудия, танки, самоходные установки, самолеты, военная железнодорожная техника и образцы вооружения военно-морского флота, — отметила заместитель директора Музея Победы Юлия Денисова.

Активисты даже смогли «смахнуть пыль» с подлинных раритетов времен Великой Отечественной и подготовить их к реставрации.

Затем всех участников субботника угостили кашей из полевой кухни и пригласили на экскурсию в Музей Победы.

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