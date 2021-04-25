Выставка «Снайперы Сталинграда» открылась в Музее Победы

Фото: Музей Победы

Россия, Москва, площадь Победы, 3 Карта всех событий

В Музее Победы открылась выставка «Снайперы Сталинграда», приуроченная к Дню снайпера, который отмечается 26 апреля. Об этом в воскресенье, 25 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе музея.

На выставке посетители смогут увидеть 30 раритетов: личные вещи, документы и награды, принадлежащие легендарным снайперам, участвовавшим в битве под Сталинградом. Одним из центральных экспонатов мероприятия является снайперская винтовка Василия Зайцева, который одержал победу в одной из самых известных снайперских дуэлей (эта история легла в основу фильма Жана-Жака Анно «Враг у ворот» — прим. «ВМ»).

Кроме того, на выставке можно будет узнать о том, как подготавливали молодых снайперов, и о развитии снайперского движения в войсках Сталинградского фронта.

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