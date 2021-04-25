Бесплатный концерт пройдет в Музее Победы в рамках фестиваля «Журавли Победы»
В воскресенье, 25 апреля, в Музее Победы пройдет бесплатный концерт в рамках всероссийского фестиваля детско-юношеского творчества «Журавли Победы». Об этом сообщила пресс-служба учреждения.
В Зале Полководцев участники детского музыкального театра «Домисолька» представят музыкальную программу «Поют правнуки Победы».
Юные артисты исполнят композиции, которые любят многие россияне. Зрители услышат известные песни: «Пора в путь-дорогу», «Песенка фронтового шофера», «Служить России», «От героев былых времен», «На безымянной высоте» и многие другие композиции.
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