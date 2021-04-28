Медведев 28 апреля в прямом эфире ответит на вопросы пользователей соцсетей

Фото: Правительство РФ

Заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев в среду, 28 апреля, в прямом эфире ответит на вопросы пользователей социальных сетей.

Он примет участие в онлайн-трансляции VKLive на площадке «ВКонтакте». Медведев ранее уже принимал участие в подобном мероприятии. Бывший президент и премьер является активным пользователем соцсетей. Он ведет аккаунты в Twitter на русском и английском языках и в Instagram, также у него есть страницы в Facebook и «ВКонтакте».

Уточняется, что вопросы будут собирать через специальное сообщество ВК и группировать по наиболее популярным темам, часть вопросов Медведев отберет сам.

В этот раз добавится функция видеозвонка. На общение планируется до полутора часов, передает РИА Новости.

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