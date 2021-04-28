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«По душам разговаривает с каждым огурцом»: Ургант высмеял Корчевникова
Фото: instagram.com/urgantcom

«По душам разговаривает с каждым огурцом»: Ургант высмеял Корчевникова

Юлия Курганова

Звезды

В новом выпуске своей программы на Первом канале Иван Ургант отпустил шутку в адрес коллеги Бориса Корчевникова, отметив его оригинальную творческую манеру. Комментарий ведущего вызвал смех в зале.

Каждый выпуск «Вечернего Урганта» начинается с обзора новостей за минувшие сутки. В этот раз Ургант решил прокомментировать премию «Оскар». Главным триумфатором церемонии стал фильм «Земля кочевников» режиссера Хлои Чжао. Высказываясь о кинособытии, телеведущий неожиданно заговорил о Борисе Корчевникове.

— Думаю, можно снять великую вещь, которая объединит всех нас — фильм «Земля Корчевников». Фильм о молодом телеведущем, который ежедневно на своем садовом участке тепло и по душам разговаривает с каждым огурцом. А потом приходит осень и огурцы солят, — иронично отметил Ургант.

Очевидно, что шоумен пошутил на предмет передачи «Судьба человека» на канале «Россия 1». В эфире этого шоу Корчевников беседует со звездами, узнавая их самые сокровенные тайны. И разговор действительно получается очень душевным.

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шуткаБорис КорчевниковИван Ургант
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