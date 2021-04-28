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Около двух месячных норм осадков выпадет в Москве по итогам апреля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Около двух месячных норм осадков выпадет в Москве по итогам апреля

Юлия Курганова

Город

Около двух месячных норм осадков выпадет в столице по итогам апреля 2021 года. С 1 по 26 апреля выпало уже 172 процента месячной нормы. Об этом сообщил начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин.

— С учетом сегодняшних осадков, того, что еще 30 числа они выпадут, у нас будет две месячных нормы осадков и по Москве, и Подмосковью. По крайне мере, около того. Свыше 180 процентов точно, — рассказал он.

Специалист отметил, что такое количество осадков можно оценивать как положительное явление, так как влага означает, что в столичном регионе в мае не будет пожаров и засухи, передает ТАСС.

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