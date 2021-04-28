Ева Польна объяснила, почему рассталась с отцами своих дочерей

Фото: Youtube / Эмпатия Манучи

Певица Ева Польна рассказала, почему рассталась с отцами своих дочерей музыкантом Денисом Клявером и предпринимателем Сергеем Пильгуном. Она отметила, что сильные чувства проходят.

— У меня не судьба существовать с одним человеком долгие годы. Нет такого. У меня как у Бегбедера в его произведении — «Любовь живет три года». Получается так. Но если говорить о мужчинах, которые стали отцами моих дочек, то у нас с ними прекрасные были когда-то отношения. Но там было все три года. Так и должно быть, — заявила артистка на Youtube-канале «Эмпатия Манучи».

По словам Польны, они с избранниками понимали, что оказывается совершенно разные люди, поэтому им лучше любить друг друга на расстоянии.

Напомним, что от Дениса Клявера в 2005 году певица родила дочь Эвелин, а от Сергея Пильгуна спустя два года Амалию.

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