«Никакой нравственности»: в Сети раскритиковали Ирину Шейк, появившуюся на улице без штанов

Фото: instagram.com/irinashayk

Супермодель и актриса Ирина Шейк попала в объективы камер во время прогулки по улицам Нью-Йорка в длинной толстовке и сапогах и была раскритикована пользователями Сети за выбранный наряд.

Шейк запечатлели фотографы, когда она шла со своей двухлетней дочерью Леей, которую родила от известного актера Брэдли Купера.

Для прогулки 35-летняя модель выбрала длинный черный лонгслив с портретом недавно ушедшего из жизни рэпера DMX и высокие кожаные сапоги в тон. Образ знаменитости дополнили темные очки, сумка на цепочке и медицинская защитная маска.

Пользователи Сети не постеснялись в выражениях, чтобы раскритиковать внешний вид российской модели.

«Ужасный наряд»; «Ненавижу унижать девушек в высоких сапогах, но это не сапоги. Это всего лишь пара кожаных штанов, у которых отсутствуют карманы»; «Отвратительный образ с головы до пят»; «Этот лонгслив омерзителен. Никакой нравственности», — высказались читатели издания Daily Mail, которое опубликовало снимки со звездой.

Ранее Ирина Шейк порадовала поклонников откровенной фотосессией.

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