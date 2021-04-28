Аналитик оценил первые сто дней президентства Байдена

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Первые сто дней на посту президента Соединенных Штатов Америки можно назвать успешными для Джо Байдена. Об этом заявил американский внешнеполитический аналитик Иэн Бреммер.

По его словам, нынешняя администрация США считает приоритетными достижения в сфере внутренней политики, а не в области международных отношений.

— Самой важной для Байдена является внутренняя политика, к ней прикована подавляющая часть его внимания, — отметил аналитик.

Он пояснил, что первые месяцы правления Байдена вполне успешные. За это время повысился темп вакцинации населения от коронавируса, а также были выделены средства из бюджета в качестве помощи национальной экономике.

Иэн Бреммер добавил, что Соединенные Штаты применительно к вакцине и экономическому ответу на пандемию «ведут за собой остальной мир», что способствовало повышению популярности Байдена до показателя в 60 процентов, сообщает ТАСС.

Сотый день работы Байдена на посту главы американской администрации приходится на четверг, 29 апреля.

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