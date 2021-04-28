Госавтоинспекция призвала родителей следить за безопасностью детей на дорогах
Российская Госавтоинспекция в период майских праздников призывает родителей усилить контроль за безопасностью детей на дорогах. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России в среду, 28 апреля.
— Майские каникулы — это всегда время, когда риск попадания в дорожно-транспортные происшествия значительно возрастает, — говорится в сообщении.
Уточняется, что, по статистике, около 50 процентов ДТП с участием несовершеннолетних приходится на период с мая по август.
В Госавтоинспекции отметили, что максимальная эффективность работы по профилактике детского травматизма на дорогах возможна только при активном участии общественности, в частности родителей, учителей и всех взрослых. В период каникул риск возникновения аварий с участием детей возрастает, сообщает ТАСС.
Так, в ведомстве призвали родителей убедиться в том, что дети, катающиеся на велосипедах, знают основы правил дорожного движения.
Читайте также: Число выданных впервые водительских прав выросло в Москве более чем на треть в 2021 году