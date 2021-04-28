Госавтоинспекция призвала родителей следить за безопасностью детей на дорогах

Фото: Наталья Феоктистова / Вечерняя Москва

Российская Госавтоинспекция в период майских праздников призывает родителей усилить контроль за безопасностью детей на дорогах. Об этом сообщили в ГУОБДД МВД России в среду, 28 апреля.

— Майские каникулы — это всегда время, когда риск попадания в дорожно-транспортные происшествия значительно возрастает, — говорится в сообщении.

Уточняется, что, по статистике, около 50 процентов ДТП с участием несовершеннолетних приходится на период с мая по август.

В Госавтоинспекции отметили, что максимальная эффективность работы по профилактике детского травматизма на дорогах возможна только при активном участии общественности, в частности родителей, учителей и всех взрослых. В период каникул риск возникновения аварий с участием детей возрастает, сообщает ТАСС.

Так, в ведомстве призвали родителей убедиться в том, что дети, катающиеся на велосипедах, знают основы правил дорожного движения.

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