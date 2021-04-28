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Россияне рассказали о самых нелюбимых домашних делах
Фото: Pexels

Россияне рассказали о самых нелюбимых домашних делах

Виктория Родимкина

Общество

Самым нелюбимым делом по дому для россиян стало мытье окон — об этом рассказали 40 процентов участников опроса, который был проведен сервисами «Работа.ру» и «СберУслуги».

В исследовании поучаствовали свыше 2,3 тысячи человек из всех округов России. Из них 46 процентов рассказали, что хотели бы делегировать свои обязанности по дому другим людям.

Помимо мытья окон, россиян раздражают и другие обязанности по дому, а также мелкий бытовой ремонт. Около трети опрошенных заявили, что хотели бы переложить ответственность за приготовление еды.

Кроме того, 27 процентов респондентов не устаивает их работа, связанная с глажкой и раскладыванием одежды. Также 14 процентов россиян не хотят больше помогать детям с уроками, а 13 процентов опрошенных передали бы кому-то другому уход за пожилыми родными, сообщает РИА Новости.

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