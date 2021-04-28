Фестиваль Burning Man в Неваде снова отменили

Фото: journal.burningman.org

Организаторы фестиваля искусств Burning Man, который обычно проходит в американском штате Невада, решили отказаться от его проведения из-за пандемии коронавируса.

Годом ранее мероприятие также было отменено по той же причине. Во время фестиваля в пустыне выстраивается город Black Rock City, в котором устанавливаются произведения современного искусства. В конце мероприятия в городе сжигается огромная деревянная фигура, которая символизирует человека.

— Все участники проекта Burning Man занимались проработкой всех возможных сценариев, пытаясь вернуть к жизни наш пустынный город в 2021 году... Мы все равно еще живем во время пандемии, и сложности по организации невозможно преодолеть в имеющееся у нас время, — говорится на сайте фестиваля.

Ежегодный фестиваль Burning Man проходит в Неваде с 1986 года. Он посвящен современного искусству и творческому самовыражению.

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