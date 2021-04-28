Еще 7848 случаев COVID-19 выявили в России за минувшие сутки

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Еще 7848 случаев коронавируса выявили в 85 регионах России за последние сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 28 апреля.

Среди новых пациентов с коронавирусом 13,7 процента не имели клинических проявлений болезни. За сутки в РФ скончались 387 человека с инфекцией, вылечились от коронавируса 8420 пациентов.

Фото: Стопкоронавирус.рф

Больше всего случаев коронавируса выявили в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

Фото: Стопкоронавирус.рф

В стране за все время пандемии выявили 4 787 273 случаев коронавируса. Скончались за все время 109 367 человек, выздоровели 4 411 098 пациентов.

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