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Столичные врачи вылечили еще 1688 пациентов с COVID-19 за сутки
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Столичные врачи вылечили еще 1688 пациентов с COVID-19 за сутки

Анастасия Волоснова

Город

Столичные врачи вылечили еще 1688 пациентов с COVID-19 за сутки. Об этом сообщает оперативный штаб в своем Telegram-канале в среду, 28 апреля.

Всего от коронавируса в Москве за время пандемии вылечились 987 457 горожан. За последние 24 часа госпитализировано 1017 человека, скончались 54 гражданина.

Столичные врачи вылечили еще 1688 пациентов с COVID-19 за суткиФото: Оперштаб

Москва продолжает лидировать по количеству новых пациентов с коронавирусом. В столице за сутки выявили 1840 новых случаев COVID-19.

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