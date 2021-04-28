Эксперт назвал два фактора, которые могут снизить стоимость бензина

бензин / Фото: Александр Кожохин, «Вечерняя Москва»

Что может повлиять на стоимость бензина, объяснил первый вице-президент Российского топливного союза Олег Ашихмин.

По его словам, ценообразование на литр топлива формируется внутри страны, однако у России нет затрат на экспорт.

— Это наши цены, мы никогда не пользуемся возможностью повышать или понижать их, исходя из мировых. У нас есть своя устоявшаяся ситуация. Так, биржевые цены формируются на опте, затратах на станцию и ценах до конечного потребителя, — пояснил Олег Ашихмин.

При этом он добавил, что в 2021 году стоимость бензина, по информации Росстата, увеличилась на пять процентов, отмечает ФАН. По мнению эксперта, это всегда происходит на процент инфляции. При этом для того, чтобы они стали падать, нужно иметь несколько предпосылок.

Как рассказал эксперт, на снижении стоимости топлива могутсказаться два момента – большое число данного продукта на биржевых площадках и снижение налоговой ставки на отрасль. Первое даст возможность для падения оптовых цен.

— Налоговая нагрузка на бензин составляет 70 процентов. Сюда входят акцизы, налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) и другие пошлины, — подчеркнул Олег Ашихмин.

По его словам, если полностью исключить налоговую нагрузку, то, например, 92-й бензин будет стоить 17 рублей за литр. Таким образом, при снижении такого давления оптовые цены станут ниже, а это приведет к тому, что и розничные тоже уменьшатся, отмечает Nation News.

При этом Олег Ашихмин добавил, что в данном вопросе нужно понимать, что те средства, которые уплачивают нефтяные компании и розничные операторы, идут в бюджет страны.

Читайте также: «Чтобы не было дефицита»: эксперты обсудили возможный запрет экспорта бензина