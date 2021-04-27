«Чтобы не было дефицита»: эксперты обсудили возможный запрет экспорта бензина

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Правительство Российской Федерации собирается включить бензин в перечень важных для внутреннего рынка товаров. Речь идет о тех продуктах, экспорт которых можно в исключительных случаях временно ограничить или запретить вообще.

Данную инициативу прокомментировал член комитета Госдумы РФ по транспорту и строительству Сергей Чепиков. По его словам, в настоящее время идет обсуждение данного вопроса.

— Необходимо защитить нашего российского потребителя бензина, поэтому-то сейчас эта мера и обсуждается, — пояснил Чепиков.

Он также добавил, что считает нормой, когда есть ценовая стабильность, отсутствует дефицит топлива, а также меньшая его доля уходит за границу по высоким ценам, отмечает ОТР. По его мнению, подобные меры не должны быть регулярными, лучше принимать их экстренно и в определенные периоды. Таким образом, это не значительно скажется на производителях нефтепродуктов.

— Здесь важно учитывать, что они тоже являются налогоплательщиками. Поэтому надо выстроить определенный паритет. Однако пока еще все это будет обсуждаться, и конкретного решения нет, — объяснил эксперт.

В свою очередь руководитель аналитического центра Независимого топливного союза (НТС) Григорий Баженов отметил, что в данном случае речь идет о «возможном механизме», который будут использовать лишь в стрессовых ситуациях, а не о полном табу на экспорт отдельных видов нефтепродуктов.

— Существует идея внести бензин в перечень товаров, на которые разрешается вводить запрет на экспорт тогда, когда фиксируется рост цен, — рассказал Григорий Баженов.

По его мнению, это не даст производителям топлива в России поставлять его на экспорт. Вместе с тем он также добавил, что не верит в работоспособность данного механизма, потому что это только одна из мер, дополняющих всю регуляторную конструкцию.

Иного мнения по данному вопросу придерживается ведущий эксперт по энергетической безопасности Финансового университета при правительстве России Станислав Митрахович. Он считает, что прошло то время, когда цены на бензин после повышения могли резко упасть.

— Чудес не бывает, просто тогда не было такой налоговой ситуации, как сейчас, — объяснил Станислав Митрахович.

По его словам, после того как случился так называемый налоговый маневр, по факту началось увеличение налогообложения, отмечает «Царьград». В результате компании должны выкручиваться, в том числе повышая цены на внутреннем рынке. Как подчеркнул Станислав Митрахович, налоговый маневр преследовал своей целью снижение экспортной пошлины и одновременный рост ставки налога на добычу полезных ископаемых.

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