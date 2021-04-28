Юрист перечислил схемы мошенничества при аренде загородного дома или дачи

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Майские праздники, как правило, становятся поводом для поездок на природу или отдыха за городом. Тем, у кого пока нет собственной дачи или загородного дома, лучше знать о схемах мошенничества, которые часто применяют недоброжелатели при заключении сделок аренды недвижимости. Об этом рассказал эксперт по юридическим вопросам, адвокат Иван Кузнецов.

— Схемы достаточно простые, как и с рынком аренды квартир. Первая — классическая — когда сдают дом, который не принадлежит собственнику, — пояснил юрист.

По его словам, это происходит так: сначала выбирается привлекательный объект, затем потенциальным клиентам рассказывают, какой дом хороший, показывают фото, после берут предоплату, и в итоге аферисты исчезают вместе с добытыми деньгами. При этом настоящий собственник даже не в курсе происходящего.

Вторая схема обмана — субаренда, отмечает ФАН. Как объяснил адвокат, бывают случаи, когда мошенники берут дом на длительный срок в аренду, а потом сами сдают его, не рассказывая об этом собственнику.

— Владелец сдал загородную недвижимость, например, на полгода, а арендующий делает это посуточно. Таким образом, обманутыми становятся не только потенциальные гости, но и настоящий собственник, — добавил Иван Кузнецов.

Помимо этого, бывает так, что люди попадаются на удочку аферистов во время подписания договора об аренде. Как правило, люди не обращают внимания на то, что в договоре аренды подробно указывается состояние объекта. То есть там может быть прописано, что дом в хорошем состоянии: пол, стены, техника, нет никаких трещин. При этом на самом деле это может не соответствовать действительности. Так арендодатель может обвинить съезжающих гостей в наличии каких-либо дефектов.

Чтобы обезопасить себя от такого рода мошенничества, юрист посоветовал перед подписанием внимательно читать условия договора, проверять состояние снимаемой недвижимости, при возможности все тщательно фотографировать при въезде. Таким образом у арендаторов будут доказательства состояния дома.

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