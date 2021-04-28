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Москвичи определят направления развития «Москвариума» на ВДНХ
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Москвичи определят направления развития «Москвариума» на ВДНХ

Полина Долганова

Город
Россия, Москва, проспект Мира, 119с23Карта всех событий

Жители столицы смогут выбирать направления развития «Москвариума» с помощью проекта «Активный гражданин».

Участники голосования могут выбирать темы, которые будут включены в образовательные программы океанариума. Среди возможных вариантов представлены аквариумистика, биология, ветеринарная медицина, дайвинг, дельфинотерапия, ихтиология, морские профессии, тренинг животных и экология.

Также москвичи смогут отдавать предпочтение понравившимся форматам познавательных программ для детей. Это могут быть тематические фестивали, развлекательные шоу или квесты.

Кроме того, активные граждане получат право выбирать ведущих для проведения развлекательных и образовательных мероприятий, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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