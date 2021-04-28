Усовершенствованная карта «Тройка» будет работать как флешка
В новых картах «Тройка» усилена система безопасности. В частности, они могут хранить больше информации, чем предыдущие их варианты. Об этом рассказали в столичном департаменте транспорта в среду, 28 апреля.
Уточняется, что теперь в проездных установлен чип стандарта MIFARE Plus EV2, который рассчитан примерно на 4 Кб. С такой памятью карта способна работать аналогично флешке — хранить всю необходимую информацию о билетах.
Кроме того, в новых «Тройках» увеличен радиус чтения информации, сообщает Telegram- канал «Дептранс Москвы».
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