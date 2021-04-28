Более миллиона детских медкарт в Москве перевели в электронный вид

Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Свыше миллиона детских медкарт в столице переведено в электронный вид. До конца лета текущего года работа по оцифровке должна завершиться. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в среду, 28 апреля.

— На сегодняшний день более миллиона медицинских карт детей уже переведены ретроспективно в электронный вид, — приводит слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Она добавила, что родители могут самостоятельно перевести документы своих детей в электронный вид.

Уточняется, что на текущий момент более пяти миллионов жителей столицы имеют доступ к электронным медицинским картам.

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