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Врач-диетолог рассказала, к чему приведет резкий отказ от мяса
Фото: pixabay.com

Врач-диетолог рассказала, к чему приведет резкий отказ от мяса

Михаил Алимов

Здоровье

Врач-диетолог Ольга Шмелева рассказала, как следует отказываться от мяса и к каким последствиям для организма это приведет. По ее словам, не стоит резко отказываться от него, потому что в мясе содержатся необходимые аминокислоты, альтернативу которым найти непросто.

— Белок бывает животного и растительного происхождения. Усваивается намного легче животный белок, который также содержится в рыбе. Растительные белки мало того что хуже усваиваются, так еще и не имеют в составе необходимого количества незаменимых аминокислот — заявила эксперт.

Также она добавила, что не следует резко отказываться от мяса и рыбы — необходимо разобраться и поискать равнозначную замену в растительной пище.

Если организм плохо переносит мясо, следует перейти на рыбу — она содержит тот же набор аминокислот, но легче усваивается организмом. Рыба также снижает количество «плохого» холестерина в организме и увеличивает количество «хорошего», пишет издание Звезда.

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