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Маломобильные москвичи смогут заряжать смартфоны в общественном транспорте
Фото: Анна Иванцова, «Вечерняя Москва»

Маломобильные москвичи смогут заряжать смартфоны в общественном транспорте

Полина Долганова

Транспорт

Каждый инспектор Центра обеспечения мобильности пассажиров (ЦОМП) будет иметь внешний аккумулятор, который поможет маломобильным пассажирам подзарядить свои гаджеты в дороге. Об этом в среду, 28 апреля, рассказали в столичном департаменте транспорта.

Подобная практика запускается впервые в мире, пишет Telegram-канал «Дептранс Москвы».

Видео: Telegram / Дептранс Москвы

Ранее «ВМ» писала об усовершенствовании проездной карты «Тройка». Теперь в ней усилена система безопасности и увеличена «память».

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