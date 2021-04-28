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Строительство важных объектов в Москве на майских праздниках останавливать не будут
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Строительство важных объектов в Москве на майских праздниках останавливать не будут

Евгения Владимирова

Город

Заместитель мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Андрей Бочкарев заявил, что на период майских праздников строительство стратегически важных столичных объектов останавливать не будут. Речь идет о работах по возведению метро и объектов здравоохранения.

По словам Андрея Бочкарева, строительство метрополитена является работой непрерывного цикла, в праздничные дни на стройке будут трудиться 17 тысяч работников. Возведение объектов здравоохранения тоже приостанавливаться не будет.

— Напомню, что эти объекты строились даже в разгар пандемии, поскольку очень нужны городу, — передает слова заммэра агентство городских новостей «Москва».

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин подписал указ о выходных днях с 1 по 11 мая.

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Строительство метростроительство больницАндрей Бочкарев
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