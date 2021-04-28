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Профессия, которая требует от человека бесстрашия
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова / Фото: Пресс-служба Социального комплекса столицы

Профессия, которая требует от человека бесстрашия

Анастасия Ракова

заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития
Общество

28 апреля отмечается День работника скорой медицинской помощи. Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поздравила сотрудников медицинской службы. Приводим слова ее поздравления полностью.

Московская скорая помощь сегодня — это большая команда более одиннадцати тысяч опытных медиков, отработанная система приема вызовов с использованием технологий искусственного интеллекта, оборудованные всем необходимым машины, посты и станции. Высокотехнологичное оборудование и передовые технологии — это лишь инфраструктура, которая помогает медикам в ежедневном труде. А в центре Службы скорой помощи — люди. За вашими плечами опыт напряженной работы в ковидный год. Ваша профессия требует не только высочайшей специализации, но и бесстрашия, умения быстро и бесстрастно принимать решения, от которых зависит чья-то жизнь.

В этот день я хочу поздравить сотрудников Московской службы скорой помощи с профессиональным праздником и искренне поблагодарить за самоотверженный труд, спасенные жизнь и здоровье москвичей!

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МедицинаАнастасия Раковапоздравление
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