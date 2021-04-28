Пристройку к Театральному институту в центре столицы проверят перед сдачей в эксплуатацию

Фото: Александр Казаков / Вечерняя Москва

Россия, Москва, Большой Николопесковский переулок, вл. 12 Карта всех событий

Четырехэтажную пристройку к зданию Театрального института имени Бориса Щукина возвели в центре столицы. Она соединена с основным корпусом пешеходной галереей. Об этом в среду, 28 апреля, сообщили в пресс-службе комитета государственного строительного надзора (Мосгосстройнадзор).

В новых помещениях разместят репетиционный зал, кафедру сценического движения и склад для декораций.

Также стартовала комплексная проверка пристройки. По ее результатам выдадут разрешение на ввод здания в эксплуатацию. Уточняется, что объект расположен в районе Арбат в Большом Николопесковском переулке, владение 12а, строение 11.

Ранее сообщалось, что здание бассейна спортивной школы отремонтируют на юге Москвы.

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