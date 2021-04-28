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Курс евро на 29 апреля снизился до 90,43 рубля
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Курс евро на 29 апреля снизился до 90,43 рубля

Полина Долганова

Экономика

Официальный курс евро к рублю на четверг, 29 апреля, снизился на 3,77 копейки — до 90,4289 рубля. В свою очередь курс доллара упал на 1,88 копейки — до 74,939 рубля соответственно. Эта информация следует из данных Банка России.

При этом рассчитанная по официальным курсам стоимость бивалютной корзины — 0,55 доллара и 0,45 евро — снизилась на 2,73 копейки и составила 81,9095 рубля.

Ранее сообщалось, что курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи.

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