Подведены итоги аукциона по размещению облигаций 72-го выпуска Москвы

Фото: Департамент финансов города Москвы

Инвесторам предложили 35 миллионов облигаций с постоянным купонным доходом номиналом в тысячу рублей со сроком обращения три года от столицы. Аукцион по размещению облигаций 72-го выпуска Москвы прошел во вторник, 27 апреля, на Московской бирже.

Отмечается, что объем спроса в 2,3 раза превысил объем предложения. Всего на аукцион подали 94 заявки, объем спроса составил 79,3 миллиарда рублей. Ставка купонного дохода составила 6,55 процента годовых.

— По итогам аукциона доходность облигаций была определена в 6,73 процента, что превышает доходность ОФЗ лишь на 53 базисных пункта и соответствует нашим ожиданиям. Эта ставка ниже уровня удорожания масштабных проектов развития, то есть заимствование средств на рынке для дальнейшего инвестирования выгодно для города, — отметил заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов.

Он напомнил, что средства от размещения облигаций пойдут на реализацию инфраструктурных проектов. Город разместил 32 687 935 облигаций на 32,6 миллиарда рублей.

Руководитель Департамента финансов Москвы Елена Зяббарова уточнила, что инвесторов заинтересовали ценные бумаги столицы. Облигации получили банки, физические лица, страховые и другие компании. Она добавила, что город также планирует разместить 73-й выпуск со сроком обращения пять лет.

— Мы считаем, что верно определили дату выхода на рынок, объем размещаемых средств и способ размещения облигаций. Отмечу повышенный интерес со стороны управляющих компаний и пенсионных фондов. Москва обладает высочайшими кредитными рейтингами и это подтверждается реальной оценкой инвесторов, размещающих средства в исключительно надежные финансовые инструменты, — пояснила Зяббарова.

В свою очередь управляющий директор по продажам и развитию бизнеса Московской биржи Игорь Марич отметил, что технология биржевого аукциона создает хорошую ликвидность на вторичном рынке.

— На аукционе было заключено 60 сделок, управляющие компании и пенсионные фонды выкупили 67,3 процента выпуска облигаций, банки — 21,6 процента, нерезиденты — 7,2 процента, страховые компании — 3,8 процента, около процента приобрели физические лица, — подчеркнул Марич.

Кроме того, власти решили разместить «зеленые» облигации 27 мая. Заместитель руководителя аппарата мэра и правительства Москвы Мария Багреева отметила, что средства от выпуска облигаций направят на реализацию экологических проектов.

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