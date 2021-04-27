Курс евро снизился до 90,49 рубля на Московской бирже

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Курс евро снизился на 7,34 копейки и составил 90,49 рубля. Об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Всего на единой торговой сессии (ЕТС) Московской биржи была заключена 4541 сделка на сумму 23,79 миллиарда рублей.

Курс доллара уменьшился на 6,12 копейки. Стоимость американской валюты составила 74,95 рубля. Всего на ЕТС были заключены 34 984 сделки на сумму 149,2 миллиарда рублей.

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