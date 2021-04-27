Эксперт предрек рублю возможность стать международной валютой

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Рубль может стать международной валютой. Такого мнения придерживается начальник аналитического отдела «Церих кэпитал менеджмент» Николай Подлевских.

На фоне усиления антироссийских санкций, которых придерживаются Соединенные Штаты, Российская Федерация взяла курс на отказ от доллара. В результате в четвертом квартале 2020 года доля американской валюты в экспортных расчетах снизилась до 48,3 процента, а годом ранее данный показатель был выше 61 процента. Кроме этого, власти России стремятся изолировать экономику страны от вмешательства со стороны США.

По мнению эксперта, в будущем РФ сможет перейти к использованию других валют. Николай Подлевских также думает, что рубль может выйти на мировую арену как одна из основных валют.

— Та экстраполяция, которая видна нам сейчас, представляет собой более ровное размешивание в корзинах валют, — пояснил эксперт.

Он также добавил, что будут увеличиваться роли юаня и традиционных альтернатив доллару — евро, фунта, йены, передает «Общественная служба новостей». При этом он предположил, что в более отдаленной перспективе появятся и другие валюты, а также не исключена вероятность того, что в данный список войдет и рубль.

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