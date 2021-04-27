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Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи приблизился к 75 рублям
Фото: Александр Авилов / АГН Москва

Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи приблизился к 75 рублям

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на Московской бирже утром во вторник, 27 апреля, почти достиг показателя в 75 рублей. Об этом свидетельствуют данные на открытии торгов.

Так, курс доллара на 07:00 по московскому времени составлял 74,98 рубля. Валюта подорожала на 0,75 копейки по сравнению с уровнем закрытия предыдущих торгов.

В свою очередь евро упал в цене до 90,5 рубля, подешевев на 15,75 копейки.

Ранее сообщалось, что Центробанк пообещал оставить наличные деньги в обращении.

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