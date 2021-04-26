Центробанк пообещал оставить наличные деньги в обращении
Заместитель директора департамента наличного денежного обращения Банка России Владимир Демиденко заверил, что наличные деньги останутся в обращении и по-прежнему будут доступны как способ оплаты.
По словам Демиденко, наличные деньги нужны.
— Думаю, что от нас не очень сильно зависит, останутся ли они или нет, потому что можно с большой степенью уверенности сказать, что они точно останутся. Вопрос — в какой форме, — сказал он в своем выступлении на 12-м международном ПЛАС-форуме.
Демиденко напомнил, что, несмотря на свою долгую историю, монеты в наше время не являются основной формой расчетов.
По данным Центробанка, в прошлом году 70,3 процента платежей в розничном обороте пришлось на безналичные платежи. Сейчас в обращении находится 12,5 триллиона рублей наличных, сообщает РИА Новости.
Ранее на 12-м международном ПЛАС-форуме стало известно, что в обороте появились фальшивые монеты номиналом 10 рублей.
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