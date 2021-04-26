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В ЦБ рассказали о появлении фальшивых монет номиналом 10 рублей
Фото: moscow-live

В ЦБ рассказали о появлении фальшивых монет номиналом 10 рублей

Евгения Владимирова

Финансы

Начальник управления денежных знаков и профилактики фальшивомонетничеств Банка России Татьяна Александрова во время своего выступления на международном ПЛАС-форуме рассказала о выявлении поддельных монет номиналом 10 рублей.

Так, по информации Александровой, первые фальшивые монеты были выявлены в Волго-Вятском главном управлении Центробанка в феврале 2020 года. Тогда специалисты обнаружили 25 поддельных монет. Однако уже в июле 2020 года выявили почти 4 тысячи фальшивых 10-рублевых монет. В октябре в упаковке подразделения кредитной организации при обработке дефектной монеты нашли 924 подделки.

Кроме того, Александрова рассказала, что самой частой подделкой является купюра в5 тысяч рублей, второе место занимает купюра в 1000 рублей, передает РИА Новости.

Ранее стало известно, что в 2020 году из обращения в кассу Центробанка РФ вернулись лишь 46 процентов от общего количества выпущенных в оборот монет.

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Центробанкмонетыподделка
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