Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи

Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 74,92 рубля, евро начал падать в цене до 90,55 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 28 апреля.

Так, курс доллара на 07:00 по московскому времени вырос по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки — до 74,92 рубля. В свою очередь курс евро снизился на 2,5 копейки и составил 90,55 рубля.

Ранее сообщалось о росте мировых цен на нефть на фоне улучшения прогноза спроса на 2021 год.

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