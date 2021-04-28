Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи
Фото: Андрей Никеричев / АГН Москва

Курс доллара вырос на открытии торгов Мосбиржи

Виктория Родимкина

Экономика

Курс доллара на Московской бирже поднялся до 74,92 рубля, евро начал падать в цене до 90,55 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов в среду, 28 апреля.

Так, курс доллара на 07:00 по московскому времени вырос по сравнению с показателем закрытия предыдущих торгов на 2,5 копейки — до 74,92 рубля. В свою очередь курс евро снизился на 2,5 копейки и составил 90,55 рубля.

Ранее сообщалось о росте мировых цен на нефть на фоне улучшения прогноза спроса на 2021 год.

Читайте также: Курс евро снизился до 90,49 рубля на Московской бирже

курс доллараеврорубль
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в